Вночі ворог замінував частину Херсона: на яких вулицях знайшли "Пелюстки"

Херсон, Понеділок 08 вересня 2025 08:45
Вночі ворог замінував частину Херсона: на яких вулицях знайшли "Пелюстки" Фото: вночі ворог замінував Херсон "мінами-пелюстками" (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Росіяни замінували частину житлових кварталів, розкидавши протипіхотні міни типу "Пелюстки" просто на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Вночі 8 вересня у Херсоні ворог замінував частину житлових районів.

Сапери уже знайшли протипіхотні міни на багатьох вулицях:

  • перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської;

  • вулиця Університетська - район площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи;

  • вулиця Українська - ділянка між Кременчуцькою та Ладичука.

Фото: поліція в Херсоні попередила про ворожі міни "Пелюстки" (facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, у жовтні 2024 року російські війська почали маскувати міни "Пелюстка". Тоді голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомляв, що окупанти обмазують міни клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці або листі. Так міни стають менш помітними, їх можна помилково прийняти за каміння або сміття.

Так, у вересні цього року в Дніпровському районі Херсона на російській міні підірвався 13-річний підліток на протипіхотній міні "Пелюстка". Зараз потерпілий перебуває у лікарні, за ним наглядають медики. Стан постраждалого хлопця оцінюється, як середньої тяжкості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна є найбільш замінованою країною у світі. Через бойові дії в країні заміновано понад 40% територій.

Зокрема, досить багато мін на території областей, тимчасово окупованих російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну.

За рівнем замінованості Україна перевершує Афганістан та Сирію. При цьому, як йдеться у звіті Globsec, ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

