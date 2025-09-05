В Херсоні 13-річний підліток підірвався на російській протипіхотній міні, - ОВА

В Дніпровському районі Херсона вдень 5 вересня на російській міні підірвався підліток. Росіяни скинули там заборонену протипіхотну міну типу "пелюстка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, зараз потерпілий перебуває у лікарні, за ним наглядають медики. Стан постраждалого хлопця оцінюється, як середньої тяжкості.

"13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг", - повідомив Прокудін.

Зазначимо, 5 вересня російські війська ударним безпілотником атакували автомобіль депутата Херсонської облради Олександра Гордієнка, від отриманих травм політик та бізнесмен загинув.

Обстріли Херсона та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення обстрілюють Херсон. Вони намагаються перетворити місто на "привида".

Зокрема, окупанти три дні поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Після цього місцева влада розширила зону евакуації для мешканців мікрорайонів Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2 і всіх вулиць, розташованих нижче до Дніпра.

Після російських атак на Острівський міст в Херсоні розширили зону евакуації. Обов'язковій евакуації підлягають сім'ї з дітьми в мікрорайонах Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2, а також на всіх вулицях, що нижче до Дніпра.