Більше ніж в Сирії та Афганістані. Україна стала найбільш замінованою країною, - Sky News

Вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року призвело до того, що українським військовим довелось замінувати значну частину територій країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними підрахунків, наразі Україна являється найбільш замінованою країною у світі. Через бойові дії в країні заміновано понад 40% територій.

"Це навіть незрівнянно, я б сказала, з Сирією або Афганістаном. Це дійсно масштабно", - заявила представник неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон.

Також відзначається, що під час контрнаступу та деокупації територій українські військові можуть виявити протитанкові і протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів.

Відзначимо, що з 22 лютого 2022 року по 10 січня 2023-го в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А з 2014 по 2020 рік було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.