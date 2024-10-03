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РФ почала маскувати міни "Пелюстка", щоб вони були непомітними (фото)

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 14:12
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РФ почала маскувати міни "Пелюстка", щоб вони були непомітними (фото) Фото: РФ почала маскувати міни "Пелюстка", щоб вони були непомітними (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська почали маскувати міни "Пелюстка". Так вони стають непомітними та ще більш небезпечними.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Окупанти обмазують міни клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці або листі. Так міни стають менш помітними, їх можна помилково прийняти за каміння або сміття" - розповів він.

Мрочко попросив громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять.

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не наближайтеся до нього і не торкайтеся знахідки. Негайно відійдіть якомога далі і повідомте про небезпечну знахідку за номером "101". Ці прості кроки зможуть врятувати ваше життя", - додав глава МВА.

РФ почала маскувати міни &quot;Пелюстка&quot;, щоб вони були непомітними (фото)

РФ почала маскувати міни "Пелюстка", щоб вони були непомітними (t.me/roman_mrochko)

Ситуація із замінованістю в Україні

Україна є найбільш замінованою країною у світі. Через бойові дії в країні заміновано понад 40% територій.

Зокрема, досить багато мін на території областей, тимчасово окупованих російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну.

За рівнем замінованості Україна перевершує Афганістан та Сирію. При цьому, як йдеться у звіті Globsec, ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

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