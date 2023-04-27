Україна замінована більше, ніж Афганістан і Сирія, а темпи розмінування "дуже повільні"

Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аналітичного центру Globsec .

"Близько 30% території України (174 тисяч кв. км) зазнали інтенсивних бойових дій. Цей район вимагає обстеження та очищення від величезної кількості вибухонебезпечних предметів, залишених загарбниками", - йдеться у звіті.

Виходячи з цього дослідники приходять до висновку, що "Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія".

"Район, який вимагає розчищення, як і раніше, дуже важко оцінити або навіть отримати до нього доступ, оскільки бойові дії все ще тривають: близько 18% території України залишається під окупацією", - додають у документі.

При цьому, як зазначають укладачі звіту, на сьогоднішній день "Харківська та Херсонська області залишаються найбільш "зараженими" районами зі всіх звільнених територій", оскільки російські війська знаходилися там триваліший період часу.

При цьому, згідно зі звітом, проблема погіршилася порівняно із ситуацією до лютого 2022 року.

"По-перше, бойові дії стали більш важкими і тривалими; по-друге, розгорнуто набагато більшу номенклатуру вибухонебезпечних предметів і, нарешті, в 10 разів більшу за площу потенційно зараженої території", - додають у звіті.

А, як уточнюється у звіті, темпи робіт із розмінування "дуже повільні".

"З лютого 2015 року потрібне розчищення 16 тисяч кв. км у Донецькій та Луганській областях, з них 7 тисяч кв. км на підконтрольних Україні територіях. Фактичний розмір територій, очищених у 2015-2021 рр., становив 414,56 кв. км ( що становить лише 5,9% потенційно забруднених територій у контрольованих районах та 2,5% потенційно забруднених територій як у контрольованих, так і в неконтрольованих районах)", - резюмують автори.

Як повідомлялось, Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення. Техніка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.