Вночі ворог атакував Дніпро: які наслідки удару окупантів РФ (фото)

Що ще відомо про обстріли України окупантами РФ

В Одесі після атаки загарбників провели унікальну операцію, під час якої дістали "Шахед", що не розірвався й застряг у стелі. Ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.

В цілому, у ніч на 20 травня російські війська здійснили черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під атакою опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина - окупанти завдали ударів одночасно по кількох напрямках.

Також росіяни цілеспрямовано атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області. Перед тим загарбники цілі день били дронами по цих об'єктах.