Ночью враг атаковал Днепр: какие последствия удара оккупантов РФ (фото)

Что еще известно об обстрелах Украины оккупантами РФ

В Одессе после атаки захватчиков провели уникальную операцию, во время которой достали "Шахед", который не разорвался и застрял в потолке. Вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку и застрял в стене на уровне 15 этажа.

В целом, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В частности, под атакой оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина - оккупанты нанесли удары одновременно по нескольким направлениям.

Также россияне целенаправленно атаковали ракетами объекты нефтегазовой инфраструктуры в Черниговской области. Перед тем захватчики целый день били дронами по этим объектам.