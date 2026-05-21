ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ночью враг атаковал Днепр: какие последствия удара оккупантов РФ (фото)

07:21 21.05.2026 Чт
1 мин
В результате обстрела пострадал человек и изуродована квартира
aimg Филипп Бойко
Ночью враг атаковал Днепр: какие последствия удара оккупантов РФ (фото) Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украины)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 21 мая российские оккупанты атаковали Днепр. В городе зафиксировано повреждение на уровне пятого этажа пятиэтажного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: Почему "Шахеды" долетают до Закарпатья? Игнат рассказал о тактике РФ

Врачи оперативно оказали пострадавшей женщине всю необходимую помощь. Лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно.

Также глава ОВА проинформировал, что из-за атаки оккупантов повреждения получила квартира. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах.

Что еще известно об обстрелах Украины оккупантами РФ

В Одессе после атаки захватчиков провели уникальную операцию, во время которой достали "Шахед", который не разорвался и застрял в потолке. Вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку и застрял в стене на уровне 15 этажа.

В целом, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В частности, под атакой оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина - оккупанты нанесли удары одновременно по нескольким направлениям.

Также россияне целенаправленно атаковали ракетами объекты нефтегазовой инфраструктуры в Черниговской области. Перед тем захватчики целый день били дронами по этим объектам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Днепр
Новости
Трамп готов подождать Иран еще несколько дней, чтобы получить "правильный ответ"
Трамп готов подождать Иран еще несколько дней, чтобы получить "правильный ответ"
Аналитика
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников