Ночью враг атаковал Днепр: какие последствия удара оккупантов РФ (фото)

В ночь на 21 мая российские оккупанты атаковали Днепр. В городе зафиксировано повреждение на уровне пятого этажа пятиэтажного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи .

Также глава ОВА проинформировал, что из-за атаки оккупантов повреждения получила квартира. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах.

Что еще известно об обстрелах Украины оккупантами РФ

В Одессе после атаки захватчиков провели уникальную операцию, во время которой достали "Шахед", который не разорвался и застрял в потолке. Вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку и застрял в стене на уровне 15 этажа.

В целом, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В частности, под атакой оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина - оккупанты нанесли удары одновременно по нескольким направлениям.

Также россияне целенаправленно атаковали ракетами объекты нефтегазовой инфраструктуры в Черниговской области. Перед тем захватчики целый день били дронами по этим объектам.