Вночі без відключень. ДТЕК оприлюднив графіки для Києва на 5 грудня
У п'ятницю, 5 грудня, в Києві будуть діяти графіки відключення, проте всю ніч кияни будуть зі світлом. Вдень його вимикатимуть максимум на 3,5 години за раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Протягом дня світло відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 23:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 13:30 до 17:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 5 грудня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, графіки відключень світла - вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
Росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.
За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.