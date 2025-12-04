Ночью без отключений. ДТЭК обнародовал графики для Киева на 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, в Киеве будут действовать графики отключения, однако всю ночь киевляне будут со светом. Днем его будут выключать максимум на 3,5 часа за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.