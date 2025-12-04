Ночью без отключений. ДТЭК обнародовал графики для Киева на 5 декабря
В пятницу, 5 декабря, в Киеве будут действовать графики отключения, однако всю ночь киевляне будут со светом. Днем его будут выключать максимум на 3,5 часа за раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В течение дня свет будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:30;
- 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 23:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 13:30 до 17:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 13:30 до 17:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 13:30 до 17:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 5 декабря (t.me/dtek_ua)
Отключения света в Украине
Напомним, графики отключений света - вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
Россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.