Ночью без отключений. ДТЭК обнародовал графики для Киева на 5 декабря

Киев, Четверг 04 декабря 2025 19:46
UA EN RU
Ночью без отключений. ДТЭК обнародовал графики для Киева на 5 декабря Фото: в Киеве 5 декабря будут продолжаться отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 5 декабря, в Киеве будут действовать графики отключения, однако всю ночь киевляне будут со светом. Днем его будут выключать максимум на 3,5 часа за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В течение дня свет будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 23:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 13:30 до 17:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 13:30 до 17:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 13:30 до 17:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 5 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.

