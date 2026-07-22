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Вночі від +3. Де температура 23 липня впаде найбільше й кому чекати шквальні грози (карта)

15:42 22.07.2026 Ср
3 хв
Завтра місцями ймовірні грози, значні дощі та небезпечні пориви вітру
aimg Ірина Костенко
Опадів завтра місцями не уникнути (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 23 липня буде неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. На сході повітря вдень може прогрітись до +29°С, але ніч для декого може виявитись не по-літньому прохолодною.

Докладніше про особливості синоптичної ситуації в четвер, попередження спеціалістів і прогноз погоди в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Короткочасні дощі та грози: вдень 23 липня ймовірні місцями на заході України.
  • Попередження про небезпеку: помірні опади, зумовлені атмосферним фронтом, очікуються на півдні країни, в Одеській області та Криму - значні дощі, грози й пориви вітру 15-20 м/с.
  • Температура повітря: вночі по Україні очікується близько +10...+15°С (на півдні та сході до +19°С), вдень переважно +21...+26°С, хоча на сході повітря може прогріватись місцями до +29°С.
  • Де найхолодніше: найбільш свіже повітря прогнозують у Карпатах - вночі +3...+8°С, вдень +12...+17°С.
  • Столичний регіон: у Києві та в Київській області погода 23 липня очікується з мінливою хмарністю (без опадів), вночі до +14...+15°С, а вдень до +24...+26°С.

Де можуть бути дощі та небезпечні грози

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погоду без опадів на більшій частині території України визначатиме впродовж 23 липня поле слабко підвищеного тиску.

Хоча вдень на заході країни місцями ймовірні:

  • короткочасні дощі;
  • грози.

У південній частині України ймовірні помірні дощі, зумовлені атмосферним фронтом.

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Небезпечні метеорологічні явища впродовж четверга можливі в Одеській області, а вдень - також у Криму.

Йдеться про:

  • значні дощі;
  • грози;
  • пориви вітру 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - попередили в УкрГМЦ.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Чого чекати 23 липня від температури повітря

В цілому погода в Україні впродовж 23 липня очікується з мінливою хмарністю.

Вітер - переважно північно-західний, а у західних областях - південно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

В УкрГМЦ розповіли, що на висотах з північного заходу продовжуватиме надходити прохолодне повітря.

"Тому розраховуємо й на прохолодну вночі та помірно теплу погоду вдень. А найтепліше - на півдні та сході країни", - повідомили українцям.

З огляду на таку ситуацію, температура повітря очікується:

  • вночі по Україні в середньому - близько +10...+15°С;
  • вночі на півдні та сході країни - близько +14...+19°С;
  • вдень по Україні - близько +21...+26°С;
  • вдень у східних областях - до +29°С.

Тим часом у Карпатах буде найпрохолодніше:

  • вночі - близько +3...+8°С;
  • вдень - близько +12...+17°С.

Особливості погоди в Україні 23 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

Погода 23 липня по території Києва та Київської області також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +12...+14°С;
  • по області +10...+15°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +22...+24°С;
  • по області +21...+26°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому насправді вода в морі вдень здається холоднішою, ніж зранку.

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