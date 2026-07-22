Вночі від +3. Де температура 23 липня впаде найбільше й кому чекати шквальні грози (карта)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому насправді вода в морі вдень здається холоднішою, ніж зранку.

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