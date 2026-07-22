Транспорт став, а сміттєві баки попливли: як стихія паралізувала Одесу (фото, відео)

Зранку середи, 22 липня, Одесу накрила потужна злива. Лише за пів години випало дві третини місячної норми опадів, тож деякі вулиці довелось перекрити, а маршрути транспорту - змінити.

Докладніше про наслідки негоди в місті, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Потужна злива : зранку 22 липня в Одесі за півгодини випало 30 мм опадів, що становить дві третини від місячної норми (45 мм).

: зранку 22 липня в Одесі за півгодини випало 30 мм опадів, що становить дві третини від місячної норми (45 мм). Наслідки негоди : через залповий дощ та підтоплення було перекрито 7 вулиць, дороги перетворились на річки - пливли машини, люди, навіть сміттєві баки, в місті фіксували проблеми з електропостачанням, ламались і падали дерева.

: через залповий дощ та підтоплення було перекрито 7 вулиць, дороги перетворились на річки - пливли машини, люди, навіть сміттєві баки, в місті фіксували проблеми з електропостачанням, ламались і падали дерева. Робота комунальників : на місця підтоплень вийшли 269 співробітників та 44 одиниці спецтехніки КП "Міські дороги".

: на місця підтоплень вийшли 269 співробітників та 44 одиниці спецтехніки КП "Міські дороги". Робота транспорту : через негоду тимчасово зупинялися чотири трамвайні маршрути, деякі трамваї та тролейбуси - змінили схеми курсування.

: через негоду тимчасово зупинялися чотири трамвайні маршрути, деякі трамваї та тролейбуси - змінили схеми курсування. Прогноз: за даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів в Одеській області зберігається ймовірність небезпечних метеорологічних явищ.

Скільки дощу випало в Одесі

Очільник Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк розповів, що зранку 22 липня в Одесі за півгодини випало 30 мм опадів - при місячній нормі 45 мм.

Тобто це складає дві третини норми.

Посадовець повідомив, що на місцях, де "традиційно накопичується вода внаслідок сильних дощів", від початку зливи працювали 30 одиниць спецтехніки та 50 співробітників КП "Міські дороги".

А вже з 7 години ранку:

44 одиниці техніки;

269 співробітників КП "Міські дороги".

Наслідки негоди в Одесі

Згідно з інформацією Гребенюка, внаслідок залпового дощу в Одесі було перекрито 7 вулиць - через підтоплення.

Станом на 9:30 залишався ускладненим рух транспорту на 5 ст. Фонтану.

"Не дивлячись на те, що вода з вулиці Балківської зійшла, вона ще залишається закритою для проїзду через наявність значного замулення на проїжджій частині", - зауважив очільник Департаменту.

Комунальні служби міста продовжують працювати до повного очищення вулиць.

Як негода вплинула на транспорт

Станом на 7:50 ранку в Одесі на тлі погодних умов тимчасово не курсували трамвайні маршрути №20, №21, №12 та №13.

Крім того:

№5 трамвайний маршрут запустили так - "Парк Шевченко - Автовокзал";

№7 трамвайний маршрут - "Старосінна площа - вул. 28-ї Бригади";

№10 трамвайний маршрут - "площа Тираспольська - площа Старосінна";

№15 трамвайний маршрут - "площа Тираспольська - площа Олексіївська".

Також тролейбусний маршрут №10 тимчасово курсував до вул. Рішельєвської.

Зміни в русі транспорту Одеси станом на 7:50 ранку 22 липня (скриншот: t.me/odesacityofficial)

Що відбувалось у місті під час зливи

Зранку 22 липня місцеві пабліки почали повідомляти, що в Одесі - справжній потоп.

"Через сильну зливу по місту багато вулиць пішли під воду, частину міста перекрито", - повідомив Telegram-канал "Одесса INFO".

Щоб дістатися роботи, людям місцями доводилось буквально боротися зі стихією, адже з неба лив дощ, а під ногами - текли ріки.

Деякими вулицями Одеси плавали не лише автівки, але й сміттєві баки.

Клумби стали схожими на каскади води, з люків "били фонтани", а дороги, площі й тротуари перетворились на річки й озера.

У частині міста спостерігались перебої з електропостачанням (зникало світло).

"Деревопад" в Одесі під час негоди 22 липня (фото: t.me/odesacityofficial)

Місцями не витримували навіть дерева.

Деякі "скидали" невеликі гілки, а окремі - падали й перекривали рух транспорту.

Прогноз синоптиків

Згідно з інформацією експертів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, впродовж доби 22 липня в Одеській області зберігається ймовірність небезпечних метеорологічних явищ.

Погода в Одеській області 22 липня (інфографіка: facebook.com/gmccham)

В цілому синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю.

При цьому місцями ймовірні: