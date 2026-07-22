Ночью от +3. Где температура 23 июля упадет больше всего и кому ждать шквальные грозы (карта)

Погода в Украине 23 июля будет неоднородная - как по осадкам, так и по температуре. На востоке воздух днем может прогреться до +29°С, но ночь для некоторых может оказаться не по-летнему прохладной.
Подробнее об особенностях синоптической ситуации в четверг, предупреждении специалистов и прогнозе погоды в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погоду без осадков на большей части территории Украины будет определять 23 июля поле слабо повышенного давления.
Хотя днем на западе страны местами вероятны:
В южной части Украины возможны умеренные дожди, обусловленные атмосферным фронтом.
Опасные метеорологические явления в течение четверга возможны в Одесской области, а днем - также в Крыму.
Речь идет про:
"I уровень опасности, желтый", - предупредили в УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
В целом погода в Украине 23 июля ожидается с переменной облачностью.
Ветер - преимущественно северо-западный, а в западных областях - юго-западный. Со скоростью 5-10 м/с.
В УкрГМЦ рассказали, что на высотах с северо-запада будет продолжать поступать прохладный воздух.
"Поэтому рассчитываем и на прохладную ночью и умеренно теплую погоду днем. А теплее всего - на юге и востоке страны", - сообщили украинцам.
Учитывая такую ситуацию, температура воздуха ожидается:
Тем временем в Карпатах будет прохладнее всего:
Погода 23 июля по территории Киева и Киевской области также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле вода в море днем кажется холоднее, чем утром.
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