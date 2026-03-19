Вночі ще морозно, але річкам вже "тісно": яка погода буде в Україні завтра і де прогріє до +14

Головне: Синоптична ситуація : завтра на Україну поширюватиметься вплив чорноморського циклону, проте опадів майже не прогнозують.

: завтра на Україну поширюватиметься вплив чорноморського циклону, проте опадів майже не прогнозують. Мряка з неба : невеликий дощ із мокрим снігом ймовірний вночі у деяких областях, але локально.

: невеликий дощ із мокрим снігом ймовірний вночі у деяких областях, але локально. Температура : вночі місцями ще може бути мороз, проте вдень стовпчики термометрів у деяких локаціях можуть показати до +14°C.

: вночі місцями ще може бути мороз, проте вдень стовпчики термометрів у деяких локаціях можуть показати до +14°C. Гідрологічна небезпека : на річках однієї з областей оголошено "жовтий" рівень через розвиток водопілля.

: на річках однієї з областей оголошено "жовтий" рівень через розвиток водопілля. Столичний регіон: у Києві та по області погода завтра очікується хмарна, але з проясненнями.

Як зміниться погода завтра і де ймовірні опади

Згідно з прогнозом погоди від УкрГМЦ, впродовж доби 20 березня в Україні:

буде падати тиск;

буде поширюватись вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем.

"Однак у більшості областей опадів не чекаємо", - зауважили синоптики.

При цьому найближчої ночі місцями ймовірний невеликий дощ з мокрим снігом:

у Карпатах;

у східних областях;

у Полтавській області;

у Дніпропетровській області.

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер завтра очікується переважно північно-східний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.

"На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, тому розраховуємо й на подібну погоду", - поділились в Укргідрометцентрі.

Так, вночі по Україні може бути від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Вдень - близько 6-11 градусів вище нуля.

Дещо тепліше може бути на Закарпатті до +14°C.

Тим часом на півдні та південному сході країни:

вночі - близько 1-6 градусів тепла;

вдень - від 9 до 14 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по Україні на 20 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Жителів якої області попереджають про затоплення

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, впродовж 20-23 березня триватиме розвиток водопілля на річках суббасейну Десни - з добовою інтенсивністю до 0,1 м.

Це супроводжуватиметься:

подальшим затопленням заплави на її притоці - річці Снов - біля міста Сновськ ( у Корюківському районі Чернігівської області );

); переливом дороги місцевого значення між селами Великий Дирчин і Малий Дирчин (у Чернігівському районі Чернігівської області).

"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили спеціалісти.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди у Києві та по області

По території міста Києва та Київської області погода 20 березня буде хмарною, з проясненнями.

Опадів не передбачається.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря у Києві:

вночі - близько 0 градусів;

вдень - від 9 до11 градусів тепла.

Температура повітря по області: