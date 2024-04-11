Вночі росіяни атакували "Шахедами" об'єкти енергетики, - Гуменюк

Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На жаль не обійшлося без влучань, але вони прийшлись по відкритій території. Під атакою ворога під час дробових хвиль були обʼєкти енергетики", - сказала вона.

За її словами, атака дронами в операційному просторі ОК "Південь" була "відпрацьована досить результативно".

Масштабна атака на Україну

Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області.

Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.

У Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів, зафіксовані перебої зі світлом.

Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" по Львівській області поруч з крилатими ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.