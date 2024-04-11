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Вночі росіяни атакували "Шахедами" об'єкти енергетики, - Гуменюк

Четвер 11 квітня 2024 06:43
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Вночі росіяни атакували "Шахедами" об'єкти енергетики, - Гуменюк Фото: росіяни атакували "Шахедами" енергетику України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі 11 квітня російські військові атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Ворог цілився в об'єкти енергетики.

Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, атака дронами в операційному просторі ОК "Південь" була "відпрацьована досить результативно".

"На жаль не обійшлося без влучань, але вони прийшлись по відкритій території. Під атакою ворога під час дробових хвиль були обʼєкти енергетики", - сказала вона.

Масштабна атака на Україну

Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області.

Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.

У Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів, зафіксовані перебої зі світлом.

Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" по Львівській області поруч з крилатими ракетами.

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