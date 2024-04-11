Ночью россияне атаковали "Шахедами" объекты энергетики, - Гуменюк

В ночь на 11 апреля российские военные атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Враг целился в объекты энергетики.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.