ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью россияне атаковали "Шахедами" объекты энергетики, - Гуменюк

Четверг 11 апреля 2024 06:43
UA EN RU
Ночью россияне атаковали "Шахедами" объекты энергетики, - Гуменюк Фото: россияне атаковали "Шахедами" энергетику Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 11 апреля российские военные атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Враг целился в объекты энергетики.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, атака дронами в операционном пространстве ОК "Юг" была "отработана достаточно результативно".

"К сожалению, не обошлось без попаданий, но они пришлись по открытой территории. Под атакой врага во время дробовых волн были объекты энергетики", - сказала она.

Масштабная атака на Украину

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области.

Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области наряду с крылатыми ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы