Ночью россияне атаковали "Шахедами" объекты энергетики, - Гуменюк
В ночь на 11 апреля российские военные атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Враг целился в объекты энергетики.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По ее словам, атака дронами в операционном пространстве ОК "Юг" была "отработана достаточно результативно".
"К сожалению, не обошлось без попаданий, но они пришлись по открытой территории. Под атакой врага во время дробовых волн были объекты энергетики", - сказала она.
Масштабная атака на Украину
Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области.
Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.
В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.
Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области наряду с крылатыми ракетами.
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