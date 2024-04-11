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Повітряні Сили повідомили про зліт кількох Ту-95 у РФ: коли вихід на пускові рубежі

Четвер 11 квітня 2024 01:26
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Повітряні Сили повідомили про зліт кількох Ту-95 у РФ: коли вихід на пускові рубежі Фото: російський літак Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На території РФ злетіли кілька бортів стратегічних літаків-бомбардувальників Ту-95 із Мурманської області. Вони рухаються у напрямку пускових рубежів, і можливі пуски ракет по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

"Увага! Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йдеться у заяві військових.

Зазначається, що орієнтовний час виходу цих російських літаків на пускові рубежі - 03.40.

У ПС додали, що про зміну обстановки буде повідомлено додатково.

Військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нічна повітряна атака по Україні

Раніше повідомлялося, що у вечері 10 квітня російські загарбники запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Також у Силах оборони півдня України заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по цілях противника.

Крім того, близько 01:18 у командування Повітряних сил заявили про фіксацію руху ворожої ракети у напрямку Одеси.

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Ту-95 Повітряна тривога Ракетний удар
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