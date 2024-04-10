Росармія запустила по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога
Російські загарбники для чергової повітряної атаки по Україні запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" сьогодні ввечері, 10 квітня. В низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.
Про загрозу ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників військові попередили у середу ввечері. Сигнали зазвучали спочатку на півдні країни.
Згодом у ПС заявили про фіксацію дронів противника південніше Павлограда Дніпропетровської області - вони прямували на північ.
Крім того, повідомлялося про групу БпЛА ворога у Херсонській області, що прямували в північно-західному напрямку.
Згодом захисники розповіли про рух інших груп "Шахедів": у бік Криворізького району, у бік Харківської області та ще декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря - курсом на Одещину.
Жителів областей, де оголошена тривога, просять перебувати в укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".
Робота ППО
Близько 23:35 у Силах оборони півдня України заявили про бойову роботу у регіоні по збиттю ворожих повітряних цілей.
"Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", - йдеться в заяві.
Оновлено о 23:44
Пізніше в Повітряних силах заявили, що було зафіксовано декілька груп дронів ворога в: Одеській області, північніше Миколаєва, в Новобузькому районі Миколаївської області - курсом на Кіровоградщину, на межі Дніпропетровської/Харківської/Полтавської областей - курсом на захід, кілька груп з Херсонщини - курс північно-західний.
Оновлено о 00:07
Пізніше у Повітряних силах заявили, що "Шахеди" зараз зафіксовані в районі Миколаєва, в Новобузькому районі Миколаївської області, в північній частині Миколаївської області, в Софіївському районі Дніпропетровської області та на Полтавщині.
Також БпЛА ворога зафіксовано в Саратському районі Одеської області - курс північний, додали в ПС.
Атаки "Шахедами" по Україні
Нагадаємо, минулої ночі війська РФ також запускали по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Такі повітряні атаки із застосуванням дронів-камікадзе були двічі минулої ночі.
Повідомлялося про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі. Вже вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що під час бойової роботи силами ППО було знищено 14 із 17 ворожих "Шахедів".
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