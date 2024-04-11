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Чотири борти МіГ-31К злетіли з аеродрому "Саваслейка" в Росії, є пуски "Кинджалів"

Четвер 11 квітня 2024 06:02
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Чотири борти МіГ-31К злетіли з аеродрому "Саваслейка" в Росії, є пуски "Кинджалів" Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Володимир Костирін

З російського аеродрому "Саваслейка" вилетіли борти МіГ-31К, вони прямують у бік України. Пізніше зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зліт 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області!", - йдеться в оголошенні.

Проте військові уточнили, що було піднято 4 борти цих літаків.

Приблизно о шостій ранку зафіксовані пуски "Кинджалів" у напрямку Рівного, Києва та західних областей, та повторні пуски ракет.

"Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Рівного... Повторні пуски Кинджалів... Кинджал в напрямку Києва... Кинджал в напрямку західних областей!.. Аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Львова!" - передали військові.

Повторні пуски аеробалістики знову були зафіксовані.

Також стало відомо про роботу ППО у Львівській області.

Комбінована повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, увечері 10 квітня війська РФ запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряна тривога оголошена у кількох областях. Також у Силах оборони півдня України заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по цілях противника, ППО також працювала і в Київській області.

Пізніше стало відомо про виліт 9-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Вони ближче до четвертої години здійснили маневр в районі пускових рубежів. Ворог запустив ракети, і була оголошена тривога по всій Україні.

Вибухи пролунали у Харкові та області, а також у Запорізькій області.

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