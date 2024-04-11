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Росіяни вдарили по Харкову ракетами: у місті вибухи, є проблеми зі світлом

Харків, Четвер 11 квітня 2024 05:16
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Росіяни вдарили по Харкову ракетами: у місті вибухи, є проблеми зі світлом Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи через ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові прогриміли вибухи під час нічної ворожої ракетної атаки. Після цього стало відомо про проблеми з енергопостачанням у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та командування Повітряних сил ЗСУ.

"У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні", - пише мер.

Перед тим у ПС попереджали про рух ракет ворога у напрямку Харкова.

"Харківська область - загроза балістичного озброєння з Бєлгородської області, РФ!" - передали військові пізніше.

Крім того, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ворогом було завдано щонайменше п'ять ударів.

Також з'явилася інформація про те, що у Харкові - проблеми зі світлом після вибухів, про це пише "Медіагрупа Накипіло".

Оновлено о 05:25

Згодом в ОВА уточнили, що російські окупанти завдали по Харкову та області щонайменше дев'ять ударів.

В адміністрації попередили, що можливі перебої зі світлом.

"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються", - додав Синєгубов.

Оновлено о 05:35

Пізніше в мерії додали, що у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням, позаяк ворог знову цілив по енергетиці

Терехов також заявив, що метро найближчі години не працюватиме.

Оновлено о 05:40

В ОВА пізніше уточнили, що за оновленою інформацією, росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

"Вже фіксуємо перебої із електропостачанням", - додав Синєгубов.

Масована повітряна атака по Україні

Раніше повідомлялося, що у вечері 10 квітня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряна тривога оголошена у кількох областях. Також у Силах оборони півдня України заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по цілях противника.

Крім того, близько 01:18 у командування Повітряних сил заявили про фіксацію руху ворожої ракети у напрямку Одеси. А також - про загрозу застосування ворогом балістики на сході країни.

Пізніше стало відомо про виліт 9-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Вони ближче до четвертої години здійснили маневр в районі пускових рубежів. Військові зазначили, що ймовірні пуски крилатих ракет.

Згодом була оголошена тривога по всій Україні. Також стало відомо про роботу ППО у Київській області по ворожих дронах-камікадзе.

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