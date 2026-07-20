Внаслідок удару РФ по цивільному судну біля Одеси загинули четверо індійців

"Індія засуджує такі напади та ще раз наголошує, що напади на комерційні судна та створення загрози для невинних цивільних членів екіпажу, а також будь-які інші дії, що перешкоджають свободі судноплавства та торгівлі, є неприйнятними і їх слід уникати", - йдеться в заяві міністерства.

Атака на судно біля Одеси

Нагадаємо, 19 липня російські окупанти атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке залишало один з українських портів після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "АМПУ".

За даними ВМС, російські війська випустили по судну три крилаті ракети Х-59/Х-69. Одна з них влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Рятувальна операція тривала всю ніч. Вогонь вдалося локалізувати, однак атака призвела до значних жертв: вісьмох членів екіпажу врятували та евакуювали на берег, тоді як десятеро людей загинули. Серед загиблих був і лоцман "АМПУ".