В результате удара РФ по гражданскому судну возле Одессы погибли четверо индийцев

"Индия осуждает такие нападения и еще раз подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угрозы для невинных гражданских членов экипажа, а также любые другие действия, препятствующие свободе судоходства и торговли, неприемлемы и их следует избегать", - говорится в заявлении министерства.

Атака на судно возле Одессы

Напомним, 19 июля российские оккупанты атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое покидало один из украинских портов после загрузки кукурузой. На борту находились 17 членов экипажа - граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала "Дельта-лоцман" госпредприятия "АМПУ".

По данным ВМС, российские войска выпустили по судну три крылатых ракеты Х-59/Х-69. Одна из них попала в район правого борта надстройки, в результате чего вспыхнул пожар.

Спасательная операция продолжалась всю ночь. Огонь удалось локализовать, однако атака привела к значительным жертвам: восьмерых членов экипажа спасли и эвакуировали на берег, в то время как десять человек погибли. Среди погибших был и лоцман "АМПУ".