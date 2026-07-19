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РФ атакувала крилатими ракетами цивільне судно з зерном, 5 загиблих

21:13 19.07.2026 Нд
2 хв
Восьмеро членів екіпажу вже в одеській лікарні
aimg Валерія Абабіна
РФ атакувала крилатими ракетами цивільне судно з зерном, 5 загиблих Фото: Наслідки російської ракетної атаки на цивільне судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
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У Чорному морі російські війська атакували трьома крилатими ракетами цивільне суховантажне судно з вантажем зерна. Внаслідок удару загинули щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

Під атаку потрапило суховантажне судно GOLDEN LEO, яке ходить під прапором Гвінеї-Бісау - його власником є турецька компанія. На момент удару судно рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

Росіяни застосували три крилаті ракети типу Х-59/Х-69. Влучання прийшлося в район правого борту надбудови - на борту виникла пожежа. Технічний стан судна наразі уточнюють.

Фото: Наслідки російської ракетної атаки на цивільне судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Скільки людей постраждало

Внаслідок удару загинули 5 людей. Доля ще 5 членів екіпажу невідома - тривають пошуки. Станом на 20:30 вісьмох моряків евакуювали до однієї з одеських лікарень.

До надання допомоги залучили ВМС ЗС України та Морську пошуково-рятувальну службу.

У ВМС наголосили, що це вже не перший цілеспрямований удар РФ по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором.

"Це черговий цілеспрямований удар росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, це вже не перший цілеспрямований удар РФ по цивільному судноплавству в Чорному морі за останні тижні.

17 липня російський дрон уразив суховантаж Venturo під прапором Маршаллових Островів у порту Одеси.

18 липня росіяни знову масовано атакували порти Одещини - тоді під удар потрапило торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

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