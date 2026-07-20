В результате удара РФ по гражданскому судну возле Одессы погибли четверо индийцев
В результате атаки 19 июля на судно "Golden Leo", выходившее из порта Одессы, погибли четверо индийцев, еще один находится в больнице в критическом состоянии.
Об этом заявило Министерство иностранных дел Индии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Индия осуждает такие нападения и еще раз подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угрозы для невинных гражданских членов экипажа, а также любые другие действия, препятствующие свободе судоходства и торговли, неприемлемы и их следует избегать", - говорится в заявлении министерства.
Атака на судно возле Одессы
Напомним, 19 июля российские оккупанты атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое покидало один из украинских портов после загрузки кукурузой. На борту находились 17 членов экипажа - граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала "Дельта-лоцман" госпредприятия "АМПУ".
По данным ВМС, российские войска выпустили по судну три крылатых ракеты Х-59/Х-69. Одна из них попала в район правого борта надстройки, в результате чего вспыхнул пожар.
Спасательная операция продолжалась всю ночь. Огонь удалось локализовать, однако атака привела к значительным жертвам: восьмерых членов экипажа спасли и эвакуировали на берег, в то время как десять человек погибли. Среди погибших был и лоцман "АМПУ".
Кроме того, 17 июля российский беспилотник поразил находившийся в порту Одессы сухогруз Venturo под флагом Маршалловых Островов.
Уже на следующий день, 18 июля, российские войска снова совершили массированную атаку на портовую инфраструктуру Одесской области. Под удар тогда попало торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.