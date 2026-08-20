Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс телеканалу "Ми - Україна"

У Києві та області внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, промислові та складські об'єкти, дитяча лікарня. У Солом'янському районі в одному з будинків зруйновані верхні поверхи, також виникли пожежі. Частина столиці залишилася без електроенергії: близько 50 тисяч родин уже вдалося заживити за резервними схемами, ще близько 40 тисяч осель залишаються без світла.

У Броварах зафіксували влучання в промисловий об'єкт, у Бориспільському районі пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, АЗС, багатоповерхівка та автомобілі. Через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила маршрути та скасувала частину приміських і регіональних рейсів.