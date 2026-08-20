В результате российской атаки на Киев поврежден офис телеканала "Мы - Украина"

В помещении телеканала выбило окна, значительные повреждения получил ньюзрум. Кроме того, взрывная волна унесла часть потолка в коридорах офиса.

Руководитель медиагруппы "Мы - Украина" Игорь Петренко подчеркнул, что в результате атаки все работники остались в живых. Команда "Мы - Украина" продолжает работать в штатном режиме.

В результате атаки на Киев пострадал офис телеканала "Мы - Украина" (фото телеканала)

Что известно об атаке на Киев

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и область, применив баллистические и крылатые ракеты, "Калибры" и ударные дроны. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов. Основным направлением удара была Киевская область.