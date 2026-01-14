У ВМС розповіли, як часто кораблі РФ виходять у море для пусків ракет

За його словами, країна-агресорка незмінно два-три рази на місяць виводить свої кораблі і стільки ж разів здійснює пуски.

"В цьому році на початку було застосування доволі масове, були два надводні кораблі і підводний човен, що вже давно ми не бачили. Кількість ракет, відповідно, була теж більша, ніж зазвичай, але загальна тенденція залишається незмінною", - зазначив речник ВМС.

Плетенчук повідомив, що в середньому країна-агресорка здійснює кілька залпів на місяць, в більшості випадків під час масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.