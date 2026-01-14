UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У ВМС розповіли, як часто кораблі РФ виходять у море для пусків ракет

Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Валерій Ульяненко

Кожного місяця російські кораблі виходять у море та здійснюють пуски ракет по Україні в середньому два-три рази.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеефірі розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, країна-агресорка незмінно два-три рази на місяць виводить свої кораблі і стільки ж разів здійснює пуски.

"В цьому році на початку було застосування доволі масове, були два надводні кораблі і підводний човен, що вже давно ми не бачили. Кількість ракет, відповідно, була теж більша, ніж зазвичай, але загальна тенденція залишається незмінною", - зазначив речник ВМС.

Плетенчук повідомив, що в середньому країна-агресорка здійснює кілька залпів на місяць, в більшості випадків під час масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.

Удари по кораблях флоту РФ

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.

Пізніше Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.

Речник ВМС також повідомляв, що попри усі заходи, порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські захисники.

Крім того, у ВМС розповіли, що Росія запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря у обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, Плетенчук повідомив, що уразити кораблі РФ безпосередньо перед запуском ракет морського базування "Калібр" є надзвичайно складним завданням, оскільки йдеться лише про кілька годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВМС УкраїниВійна в УкраїніРакети