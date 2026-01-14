У ВМС розповіли, як часто кораблі РФ виходять у море для пусків ракет

Кожного місяця російські кораблі виходять у море та здійснюють пуски ракет по Україні в середньому два-три рази.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеефірі розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
За його словами, країна-агресорка незмінно два-три рази на місяць виводить свої кораблі і стільки ж разів здійснює пуски.
"В цьому році на початку було застосування доволі масове, були два надводні кораблі і підводний човен, що вже давно ми не бачили. Кількість ракет, відповідно, була теж більша, ніж зазвичай, але загальна тенденція залишається незмінною", - зазначив речник ВМС.
Плетенчук повідомив, що в середньому країна-агресорка здійснює кілька залпів на місяць, в більшості випадків під час масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.
Нагадаємо, у грудні стало відомо, що безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.
Пізніше Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.
Речник ВМС також повідомляв, що попри усі заходи, порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські захисники.
Крім того, у ВМС розповіли, що Росія запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря у обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, Плетенчук повідомив, що уразити кораблі РФ безпосередньо перед запуском ракет морського базування "Калібр" є надзвичайно складним завданням, оскільки йдеться лише про кілька годин.