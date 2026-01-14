В ВМС рассказали, как часто корабли РФ выходят в море для пусков ракет

Каждый месяц российские корабли выходят в море и осуществляют пуски ракет по Украине в среднем два-три раза.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в телеэфире рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, страна-агрессор неизменно два-три раза в месяц выводит свои корабли и столько же раз осуществляет пуски.
"В этом году в начале было применение довольно массовое, были два надводных корабля и подводная лодка, что уже давно мы не видели. Количество ракет, соответственно, было тоже больше, чем обычно, но общая тенденция остается неизменной", - отметил спикер ВМС.
Плетенчук сообщил, что в среднем страна-агрессор осуществляет несколько залпов в месяц, в большинстве случаев во время масштабных комбинированных ракетно-дроновых атак.
Напомним, в декабре стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.
Позже Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.
Представитель ВМС также сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские защитники.
Кроме того, в ВМС рассказали, что Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Отметим, Плетенчук сообщил, что поразить корабли РФ непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" является чрезвычайно сложной задачей, поскольку речь идет лишь о нескольких часах.