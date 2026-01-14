В ВМС рассказали, как часто корабли РФ выходят в море для пусков ракет

По его словам, страна-агрессор неизменно два-три раза в месяц выводит свои корабли и столько же раз осуществляет пуски.

"В этом году в начале было применение довольно массовое, были два надводных корабля и подводная лодка, что уже давно мы не видели. Количество ракет, соответственно, было тоже больше, чем обычно, но общая тенденция остается неизменной", - отметил спикер ВМС.

Плетенчук сообщил, что в среднем страна-агрессор осуществляет несколько залпов в месяц, в большинстве случаев во время масштабных комбинированных ракетно-дроновых атак.