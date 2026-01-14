RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В ВМС рассказали, как часто корабли РФ выходят в море для пусков ракет

Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Валерий Ульяненко

Каждый месяц российские корабли выходят в море и осуществляют пуски ракет по Украине в среднем два-три раза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в телеэфире рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, страна-агрессор неизменно два-три раза в месяц выводит свои корабли и столько же раз осуществляет пуски.

"В этом году в начале было применение довольно массовое, были два надводных корабля и подводная лодка, что уже давно мы не видели. Количество ракет, соответственно, было тоже больше, чем обычно, но общая тенденция остается неизменной", - отметил спикер ВМС.

Плетенчук сообщил, что в среднем страна-агрессор осуществляет несколько залпов в месяц, в большинстве случаев во время масштабных комбинированных ракетно-дроновых атак.

 

Удары по кораблям флота РФ

Напомним, в декабре стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.

Позже Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.

Представитель ВМС также сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские защитники.

Кроме того, в ВМС рассказали, что Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Отметим, Плетенчук сообщил, что поразить корабли РФ непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" является чрезвычайно сложной задачей, поскольку речь идет лишь о нескольких часах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВМС УкраиныВойна в УкраинеРакеты