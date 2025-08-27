ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Влучні удари: прикордонники успішно знищили позиції ворога у Сумській області (відео)

Середа 27 серпня 2025 10:25
UA EN RU
Влучні удари: прикордонники успішно знищили позиції ворога у Сумській області (відео) Фото: прикордонники успішно знищили позиції ворога у Сумській області (facebook com GeneralStaff)
Автор: Ірина Глухова

Українські прикордонники за допомогою безпілотників знищили укриття та три позиції російських військ на Північно-Слобожанському напрямку, що у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Операція була проведена за допомогою FPV-дронів, що дозволило виявити та знищити цілі без ризику для особового складу. Оператори продемонстрували високу ефективність застосування дронів у прикордонних районах.

"Прикордонники-оператори FPV-дронів "Сталевого кордону" знищили укриття та 3 ворожі позиції на Північно-Слобожанському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, у червні на фронті з’явився новий напрямок у зв'язку з активізацією російських військ у прикордонні Сумської області. Він отримав назву Північно-Слобожанський.

За даними ранкового зведення Генштабу станом на 27 серпня, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак окупантів.

Також противник завдав 3 авіаударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 201 обстріл, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

У середині серпня стало відомо, що українські підрозділи просунулися вперед на кількох напрямках. Зокрема, в районі Яблунівки на Сумщині просування досягло близько 1 кілометр.

Перед тим Сили оборони звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка у Сумській області.

Тим часом у ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. За даними британської розвідки, останніми тижнями війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
Новини
Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком
Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили