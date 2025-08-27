Меткие удары: пограничники успешно уничтожили позиции врага в Сумской области (видео)

Украинские пограничники с помощью беспилотников уничтожили укрытия и три позиции российских войск на Северо-Слобожанском направлении, что в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Пограничники-операторы FPV-дронов "Стальной границы" уничтожили укрытие и 3 вражеские позиции на Северо-Слобожанском направлении", - говорится в сообщении.

Операция была проведена с помощью FPV-дронов, что позволило обнаружить и уничтожить цели без риска для личного состава. Операторы продемонстрировали высокую эффективность применения дронов в приграничных районах.

Ситуация в Сумской области

Напомним, в июне на фронте появилось новое направление в связи с активизацией российских войск в приграничье Сумской области. Оно получило название Северо-Слобожанское.

По данным утренней сводки Генштаба по состоянию на 27 августа, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов.

Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБ, совершил 201 обстрел, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

В середине августа стало известно, что украинские подразделения продвинулись вперед на нескольких направлениях. В частности, в районе Яблоновки на Сумщине продвижение достигло около 1 километра.

Перед тем Силы обороны освободили и зачистили от российских оккупантов село Бессаловка в Сумской области.

Между тем в ГПСУ сообщали, что в приграничных районах активно действуют ДРГ и малые штурмовые группы врага. По данным британской разведки, в последние недели войска РФ не достигли никаких заметных успехов в Сумской области.