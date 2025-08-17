ua en ru
Українські воїни просунулися на півночі Сумської області, - Генштаб

Сумська область, Неділя 17 серпня 2025 12:56
Українські воїни просунулися на півночі Сумської області, - Генштаб Фото: ЗСУ просунулися на Сумщині (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові просунулися вперед на кількох локаціях на півночі країни. Зокрема, зафіксоване просування в районі Яблунівки Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів", - йдеться у повідомленні.
Фото: карта боїв у Сумській області (deepstatemap.live)

Додамо, у ранковому звіті Генштабу ЗСУ зазначається, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів минулої доби.

Проте ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 КАБів, а також здійснив 279 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 11 - із РСЗВ.

Бої у Сумській області

Росіяни посилили наступальні дії на кордоні Сумської області протягом останніх місяців. Армія РФ хоче створити так звану "буферну зону".

У ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. За даними британської розвідки, останніми тижнями війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.

Нещодавно Сили оборони звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка у Сумській області.

