Українські воїни звільнили та повністю зачистили Безсалівку на Сумщині

Українські військові звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка. Населений пункт знаходиться у Сумській області біля кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі ЗМІ повідомляв, що у Безсалівці залишалися кілька людей. Вони відмовилися евакуюватися. За його словами, зв'язку з жителями Безсалівки немає, мобільні мережі там не працюють.

Варто зазначити, що 7 липня 2025 року Міноборони РФ заявило про нібито захоплення Безсалівки.

Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Фото: Безсалівка на карті бойових дій (deepstatemap.live)

Як повідомив Генштаб ЗСУ, в операції були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

"Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Бої у Сумській області

Нагадаємо, росіяни посилили наступальні дії на кордоні Сумської області. Армія РФ хоче створити так звану "буферну зону" у прикордонних районах України.

У ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, там було зосереджено понад 50 тисяч військ РФ.

За даними британської розвідки, проте протягом останніх двох тижнів війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.

Крім того, окупанти посилили обстріли міста Суми та Сумської області. Сьогодні,10 серпня, росіяни дроном вдарили по будівлі Сумської ОВА.