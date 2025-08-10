ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські воїни звільнили та повністю зачистили Безсалівку на Сумщині

Сумська область, Неділя 10 серпня 2025 11:04
UA EN RU
Українські воїни звільнили та повністю зачистили Безсалівку на Сумщині Фото: ЗСУ звільнили Безсалівку на Сумщині (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка. Населений пункт знаходиться у Сумській області біля кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, в операції були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

Українські воїни звільнили та повністю зачистили Безсалівку на Сумщині
Фото: Безсалівка на карті бойових дій (deepstatemap.live)

Варто зазначити, що 7 липня 2025 року Міноборони РФ заявило про нібито захоплення Безсалівки.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі ЗМІ повідомляв, що у Безсалівці залишалися кілька людей. Вони відмовилися евакуюватися. За його словами, зв'язку з жителями Безсалівки немає, мобільні мережі там не працюють.

Бої у Сумській області

Нагадаємо, росіяни посилили наступальні дії на кордоні Сумської області. Армія РФ хоче створити так звану "буферну зону" у прикордонних районах України.

У ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, там було зосереджено понад 50 тисяч військ РФ.

За даними британської розвідки, проте протягом останніх двох тижнів війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.

Крім того, окупанти посилили обстріли міста Суми та Сумської області. Сьогодні,10 серпня, росіяни дроном вдарили по будівлі Сумської ОВА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Сумська область Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
З'явилися оновлені карти боїв від Генштабу: де найбільше атак ворога
З'явилися оновлені карти боїв від Генштабу: де найбільше атак ворога
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН