ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни за липень захопили до 550 кв. км територій в Україні, - розвідка Британії

Україна , Субота 09 серпня 2025 14:14
UA EN RU
Росіяни за липень захопили до 550 кв. км територій в Україні, - розвідка Британії Фото: РФ захопила 500-550 кв. км української території у липні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська у липні могли захопити близько 500-550 кв. км української території. Такий самий обсяг територій росіяни окупували і в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як зазначають аналітики, у червні та липні окупаційні війська, ймовірно, захопили 500-550 кв. км територій в Україні після щомісячного збільшення з березня 2025 року.

Війська РФ продовжували тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська. Окупанти продовжують спроби оточити місто і тиснути на решту логістичних маршрутів.

"Російські війська зараз окупували майже всю територію Донецької області на південь від Покровська", - йдеться у звіті.

Проте протягом останніх двох тижнів, як зазначають розвідники, росіяни не досягли жодних помітних успіхів Сумській області. Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали плани Росії щодо створення буферної зони.

Згідно з повідомленнями, підрозділи 51-го повітряно-десантного полку Росії в Сумській області відмовляються виконувати накази. А попередні повідомлення вказують на скарги проти командирів, які наказують проводити піхотні атаки з великими втратами.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що найактивнішим напрямком фронту залишається Покровський. За минулу добу там зафіксували 45 атак ворога.

За даними аналітиків ISW від 31 липня, Сили оборони просунулися в одному з населених пунктів біля Покровська.

Також нещодавно росіяни поширили інформацію щодо начебто оточення українських підрозділів у Покровську. Генштаб ЗСУ спростував це.

За словами місцевої влади, у Покровську ситуація складна. У місто майже неможливо заїхати, як і завезти гуманітарну та медичну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Окупанти
Новини
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН