Росіяни за липень захопили до 550 кв. км територій в Україні, - розвідка Британії
Російські війська у липні могли захопити близько 500-550 кв. км української території. Такий самий обсяг територій росіяни окупували і в червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Як зазначають аналітики, у червні та липні окупаційні війська, ймовірно, захопили 500-550 кв. км територій в Україні після щомісячного збільшення з березня 2025 року.
Війська РФ продовжували тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська. Окупанти продовжують спроби оточити місто і тиснути на решту логістичних маршрутів.
"Російські війська зараз окупували майже всю територію Донецької області на південь від Покровська", - йдеться у звіті.
Проте протягом останніх двох тижнів, як зазначають розвідники, росіяни не досягли жодних помітних успіхів Сумській області. Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали плани Росії щодо створення буферної зони.
Згідно з повідомленнями, підрозділи 51-го повітряно-десантного полку Росії в Сумській області відмовляються виконувати накази. А попередні повідомлення вказують на скарги проти командирів, які наказують проводити піхотні атаки з великими втратами.
Ситуація на фронті
Варто зазначити, що найактивнішим напрямком фронту залишається Покровський. За минулу добу там зафіксували 45 атак ворога.
За даними аналітиків ISW від 31 липня, Сили оборони просунулися в одному з населених пунктів біля Покровська.
Також нещодавно росіяни поширили інформацію щодо начебто оточення українських підрозділів у Покровську. Генштаб ЗСУ спростував це.
За словами місцевої влади, у Покровську ситуація складна. У місто майже неможливо заїхати, як і завезти гуманітарну та медичну допомогу.