Генштаб додає новий напрямок боїв через активізацію військ РФ

Генштаб ЗСУ додав новий напрямок через активність ворога на Сумщині. Ще один напрямок перейменовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також Харківський напрямок офіційно перейменовано на Південно-Слобожанський .

У відомстві пояснили, що новий підрозділ у зведеннях з’являється через зростання загроз із боку РФ у прикордонні та для оперативного інформування суспільства про перебіг оборонних дій.

У відповідь на активізацію бойових дій у прикордонних районах Сумської області, Генеральний штаб ЗСУ оновив формат щоденних оперативних зведень.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, 8 червня окупаційні війська посилили обстріли Сумської області. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ударів поранення отримали сім осіб у Недригайлівській громаді, та ще три - в Есманській.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ тримають оборону в Сумській області та трохи відтіснили окупантів.

За даними DeepState, російські війська розширили контроль у прикордонні Сумської області. 8 червня аналітики стверджували, що росіяни могли окупувати село Локня.

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