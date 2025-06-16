Генштаб додає новий напрямок боїв через активізацію військ РФ
Генштаб ЗСУ додав новий напрямок через активність ворога на Сумщині. Ще один напрямок перейменовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У відповідь на активізацію бойових дій у прикордонних районах Сумської області, Генеральний штаб ЗСУ оновив формат щоденних оперативних зведень.
Починаючи з 16 червня, звіти включатимуть новий напрямок Північно-Слобожанський.
У відомстві пояснили, що новий підрозділ у зведеннях з’являється через зростання загроз із боку РФ у прикордонні та для оперативного інформування суспільства про перебіг оборонних дій.
Також Харківський напрямок офіційно перейменовано на Південно-Слобожанський.
Ситуація в Сумській області
Нагадаємо, 8 червня окупаційні війська посилили обстріли Сумської області. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ударів поранення отримали сім осіб у Недригайлівській громаді, та ще три - в Есманській.
Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ тримають оборону в Сумській області та трохи відтіснили окупантів.
За даними DeepState, російські війська розширили контроль у прикордонні Сумської області. 8 червня аналітики стверджували, що росіяни могли окупувати село Локня.
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