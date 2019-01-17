Власти Китая рекомендовали работникам госкомпаний избегать поездок в США

Фото: флаг Китая (commons.wikimedia.org)

Если поездка необходима, то с собой брать только корпоративные ноутбуки

Китайские власти рекомендовали руководителям и работникам ряда госкорпораций избегать поездок в США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В издании отмечают, что в случае поездки, власть рекомендует принять меры для защиты своих гаджетов. Если поездка необходима, то с собой брать только корпоративные ноутбуки с надлежащими степенями защиты.

Напомним, в США прокуратура подозревает китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в краже коммерческой тайны, а именно роботизованго устройства для тестирования смартфонов компании T-Mobile.

До этого чиновники Соединенных Штатов пытались убедить Японию, Италию и Германию отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. В США считают, что оборудование этой китайской компании может грозить кибербезопасности.

Позже гражданина Китая, который был топ-менеджером Huawei, задержали в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР.