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Топ-менеджера Huawei затримали у Польщі

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 14:50
Топ-менеджера Huawei затримали у Польщі
Ілюстративне фото (twitter.com/VizWorld)

В Huawei заявили, що знають про затримання громадянина КНР, який дійсно є співробітником компанії

Громадянин Китаю, який є топ-менеджером Huawei, затриманий у Польщі за підозрою в збір розвідданих на користь КНР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Також затриманий працівник, який раніше працював у службі внутрішньої безпеки країни. Вони проведуть під вартою мінімум три тижні.

У виданні повідомляють, що затриманий громадянин Китаю - високопоставлений співробітник компанії Huawei. Більш докладних даних про нього і його ролі в компанії не наводиться. В Huawei заявили, що знають про затримання громадянина КНР, який дійсно є співробітником компанії.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 стало відомо, що Китай проводить розслідування щодо двох канадців у зв'язку з підозрами в їх причетності до діяльності, що представляє загрозу безпеці Китаю.

Розслідування відносно колишнього канадського дипломата Майкла Коврига та бізнес-консультанта Майкла Спавора проводиться на тлі загострення канадсько-китайських відносин після арешту фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу у Ванкувері.

Повідомлялося, що влада США розслідували діяльність Huawei принаймні з 2016 року, підозрюючи її в відправці продукції США в Іран на порушення американських законів про експорт та санкції.

Раніше РБК-Україна писало, що китайська телекомунікаційна компанія і найбільший постачальник мережевого устаткування для інтернет-компаній Huawei спростовує твердження в свою сторону, які можуть представляти загрозу безпеці.

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