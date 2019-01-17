США підозрюють Huawei у викраденні комерційної таємниці, - WSJ

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У Huawei говорять, що спір щодо крадіжки комерційної таємниці був залагоджений між двома компаніями ще у 2017 році

У США прокуратура підозрює китайського телекомунікаційного гіганта Huawei у викраденні комерційної таємниці, а саме роботизованго пристрою для тестування смартфонів компанії T-Mobile. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

У Huawei говорять, що спір щодо крадіжки комерційної таємниці був залагоджений між двома компаніями ще у 2017 році, тоді компанія T-Mobile за рішенням суду присяжних отримала від Huawei компенсацію у розмірі 4,8 млн доларів. Американська компанія інформацію видання не коментує.

Нагадаємо, у Канаді 1 грудня за запитом Сполучених Штатів про екстрадицію затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Його підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

До цього повідомлялось, що чиновники Сполучених Штатів намагалися переконати Японію, Італію і Німеччину відмовитися від використання телекомунікаційного обладнання китайської компанії Huawei. У США вважають, що обладнання цієї китайської компанії може загрожувати кібербезпеці.

Після цього громадянина Китаю, який був топ-менеджером Huawei, затримали у Польщі за підозрою в збір розвідданих на користь КНР. Наступного дня Huawei заявила, що звільнила заарештованого в Польщі за підозрою в шпигунстві топ-менеджера. У компанії відзначили, що інкриміновані йому дії "не мають відношення до компанії".