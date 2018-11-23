США намагаються переконати союзників відмовитися від обладнання Huawei, - WSJ

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Відмова від обладнання компанії пов'язана з питаннями кібербезпеки

Останні кілька тижнів чиновники США намагаються переконати союзні країни відмовитися від використання телекомунікаційного обладнання китайської компанії Huawei. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані The Wall Street Journal.

Повідомляється, що влада США веде розмови з керівниками та політиками великих компаній Японії, Італії та Німеччини. Вони намагаються переконати, що обладнання цієї китайської компанії може загрожувати кібербезпеці, а також обіцяють профінансувати придбання альтернативних засобів зв'язку.

У Вашингтоні звертають увагу на ті держави, які мають військові бази США. Незважаючи на те, що Пентагон використовує власні супутники і засоби зв'язку, найчастіше інтернет робота йде через місцевих провайдерів.

Деякі експерти вважають, що дії американців можуть бути пов'язані з торговельною війною США і Китаю, а також технологічного протистояння. У Вашингтоні побоюються, що КНР може використовувати свої компанії для розвідувальних цілей.

В той же час сама компанія Huawei заявляє, що вони ніяк не пов'язані з урядом і не займаються актами саботажу на території інших країн. Вони наполягають, що їх обладнання нічим не поступається за рівнем безпеки аналогам від Nokia або Ericsson.

Нагадаємо, віце-президент США заявив про готовність до холодної війни з Китаєм. Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до нормалізації відносин з Китаєм, якщо Пекін змінить свою військову і економічну політику.