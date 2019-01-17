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Влада Китаю рекомендувала працівникам держкомпаній уникати поїздок до США

Новини » Політика    17.01.2019 - 12:54
Влада Китаю рекомендувала працівникам держкомпаній уникати поїздок до США
Фото: прапор Китаю (commons.wikimedia.org)

Якщо поїздка необхідна, то з собою брати тільки корпоративні ноутбуки

Китайська влада рекомендувала керівникам і працівникам низки держкорпорацій уникати поїздок до США, Великої Британії, Канади, Австралії і Нової Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

У виданні зазначають, що у разі поїздки, влада рекомендує вжити запобіжних заходів для захисту своїх гаджетів. Якщо поїздка необхідна, то з собою брати тільки корпоративні ноутбуки з належними ступенями захисту.

Нагадаємо, у США прокуратура підозрює китайського телекомунікаційного гіганта Huawei у викраденні комерційної таємниці, а саме роботизованго пристрою для тестування смартфонів компанії T-Mobile. 

До цього чиновники Сполучених Штатів намагалися переконати Японію, Італію і Німеччину відмовитися від використання телекомунікаційного обладнання китайської компанії Huawei. У США вважають, що обладнання цієї китайської компанії може загрожувати кібербезпеці.

Пізніше громадянина Китаю, який був топ-менеджером Huawei, затримали у Польщі за підозрою в збір розвідданих на користь КНР. 

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