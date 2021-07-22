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Власти Гвинеи изменили решение об участии сборной страны в Олимпиаде в Токио

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Конакри, Четверг 22 июля 2021 19:21
Власти Гвинеи изменили решение об участии сборной страны в Олимпиаде в Токио Фото: Гвинея передумала отказываться от Олимпиады в Токио (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Гвинеи изменили принятое ранее решение не отправлять сборную страны на Олимпиаду в Токио. Гвинейская команда поедет на Игры после полученных от органов здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Punchng.

Министр спорта Гвинеи Санусси Соу отметил, что власти страны получили заверения от органов здравоохранения и дали разрешение на участие национальной сборной в токийской Олимпиаде.

Отметим, ранее Санусси Соу сообщил о решении властей страны отказаться от участия сборной Гвинеи в Олимпиаде-2020. В качестве причины он назвал заботу о здоровье гвинейских спортсменов из-за коронавируса.

Местные СМИ называли другую причину отказа властей - недостаток средств для отправки команды из пяти человек в Токио.

Напомним, Олимпийские игры 2020 стартуют в Токио 23 июля. Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Кто именно будет бороться за медали - подробно разобрало РБК-Украина.

О том, где и когда смотреть Олимпийские игры в Токио, читайте в материале РБК-Украина.

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