Олимпиада-2020: где и когда смотреть
Церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет на Национальном стадионе в пятницу, 23 июля. Официальным траслятором Олимпиады в Украине является телеканал "UA:Перший".
Где смотреть олимпиаду, в материале РБК-Украина.
Посмотреть Олимпиаду-2020 на платформе "Суспільне Спорт".
Трансляции утренних сессий соревнований стартует в 3:00 по киевскому времени. Утренняя программа "Студия Токио-2020" начинается в 10:30.
Кроме того запланированы:
11:00 - трансляции дневных сессий Олимпиады;
16:00 - итоги дня (ведет Дмитрий Лазуткин, эксперт - бывшая гимнастка сборной Украины Анна Ризатдинова);
18:30-21:00 - повтор утренней сессии соревнований;
21:35 - ежедневный дайджест "День Олимпийских игр";
22:00 - повтор дневной сессии Олимпиады.
Игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их перенесли на один год. Название "Олимпиада-2020" решили оставить.
На Играх будут представлены 33 вида спорта (украинцы будут бороться за награды в 25 из них). Подробнее о расписании соревнования Олимпиады читайте в материале РБК-Украина.