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Влада Гвінеї змінила рішення про участь збірної країни в Олімпіаді в Токіо

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Конакрі, Четвер 22 липня 2021 19:21
Влада Гвінеї змінила рішення про участь збірної країни в Олімпіаді в Токіо Фото: Гвінея передумала відмовлятися від Олімпіади в Токіо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Гвінеї змінила прийняте раніше рішення не відправляти збірну країни на Олімпіаду в Токіо. Гвінейська команда поїде на Ігри після отриманих від органів охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Punchng.

Міністр спорту Гвінеї Сануссі Соу зазначив, що влада країни отримала запевнення від органів охорони здоров'я і дала дозвіл на участь національної збірної в Токійській Олімпіаді.

Зазначимо, раніше Сануссі Соу повідомив про рішення влади країни відмовитися від участі збірної Гвінеї в Олімпіаді-2020. В якості причини він назвав турботу про здоров'я Гвінейських спортсменів через коронавірус.

Місцеві ЗМІ називали іншу причину відмови влади - брак коштів для посилання команди з п'яти осіб в Токіо.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 стартують в Токіо 23 липня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах). Хто саме боротиметься за медалі - детально розібрало РБК-Україна.

Про те, де і коли дивитися Олімпійські ігри в Токіо, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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