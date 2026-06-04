С собственной ПВО: в Украине показали механизмы негосударственной защиты инфраструктуры от РФ
в Украине раскрыли механизмы негосударственной защиты инфраструктуры, предприятий и производств от воздушных угроз со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Ключевой темой презентации проекта, который получил название "Критически защищено", стала возможность создания мобильных групп противовоздушной обороны на уровне предприятий в соответствии с действующим законодательством, а также использование современных технологических средств для усиления защиты объектов.
"Презентация проекта направлена на формирование условий для системного усиления защиты объектов критической и другой инфраструктуры. Разработанные инструкции, типовые документы и схемы позволяют в сжатые сроки организовать эффективную систему защиты от воздушных угроз", - заявил исполнительный директор ассоциации "Армада" Андрей Гинкул.
Во время презентации также были представлены технологические решения для выявления и противодействия воздушным угрозам, а также специализированная техника, которая может использоваться для защиты критических объектов.
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Представители компании TAF Industries акцентировали внимание на необходимости комплексного подхода к безопасности, компания KVERTUS представила решения в сфере радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые могут быть интегрированы в системы защиты предприятий.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о договоренности на "самом высоком политическом уровне" о приобретении систем ПВО Patriot, но ожидание на ее реализацию затянулось.
Также в Воздушных силах сообщили о критической нехватке ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. В части подразделений боекомплект почти исчерпан, из-за чего представителям ВС приходится буквально просить у партнеров даже по 5-10 ракет.