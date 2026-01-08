ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Власником захопленого США танкера Marinera виявився бізнесмен з Криму, - ЗМІ

Четвер 08 січня 2026 13:11
UA EN RU
Власником захопленого США танкера Marinera виявився бізнесмен з Криму, - ЗМІ Фото: власником захопленого США танкера Marinera виявився бізнесмен з Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Захоплений США нафтовий танкер Marinera (колишня назва - Bella 1) належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого Росією Криму Ілля Бугай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нова газета. Європа".

Згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та ЄДРЮО, компанія "Буревестмарин" була зареєстрована в Рязані пів року тому.

Втім, схоже, що вона дійсно вела діяльність з морських перевезень. На сайтах з пошуку роботи можна знайти кілька опублікованих у 2025 році вакансій компанії, пов'язаних із судноплавством.

З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора в компанії "Руснефтехимторг", яка займається торгівлею нафтопродуктами.

У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів (49,6 млн доларів), потім виручка дуже зменшилася, і у 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки.

Згідно з інформацією з соцмереж Бугая, у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в Москві.

США затримали танкери "тіньового флоту"

Нагадаємо, вчора, 7 січня, російське судно Bella 1 (зараз воно називається Marinera) було затримано американськими військовими. Причиною стало порушення санкцій США.

Нафтовий танкер був затриманий в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro.

Пізніше стало відомо, що крім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

Обидва судна - Bella I та Sophia - востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Міністерство юстиції США готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, затриманого в Атлантичному океані за порушення американських санкцій.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, захоплений танкер лише прикидався російським, щоб уникнути санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Крим тіньовий флот
Новини
На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго
На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка