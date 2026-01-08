ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Затриманий США танкер прикидався російським, щоб уникнути санкцій, - Венс

США, Четвер 08 січня 2026 11:16
UA EN RU
Затриманий США танкер прикидався російським, щоб уникнути санкцій, - Венс Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нафтовий танкер Bella 1, який США затримали 7 січня, лише прикидався російським, щоб уникнути санкцій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

За його словами, нафтовий танкер, який раніше мав назву Bella 1, минулого місяця не дозволив американським службам піднятися на борт, а пізніше, наприкінці грудня, перейшов на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист РФ.

"Це був фейковий російський нафтовий танкер. Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", - сказав Венс.

Танкер Marinera не мав на борту нафти, але США стверджують, що він належить до "тіньового флоту" суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.

США затримали танкери "тіньового флоту"

Нагадаємо, вчора, 7 січня, російське судно Bella 1 (зараз воно називається Marinera) було затримано американськими військовими. Причиною стало порушення санкцій США.

У Європейському командуванні уточнили, що судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro.

Пізніше стало відомо, що крім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

Обидва судна - Bella I та Sophia - востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Міністерство юстиції США готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, затриманого в Атлантичному океані за порушення американських санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки тіньовий флот Джей Ді Венс
Новини
У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут
У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка