Владельцем захваченного США танкера Marinera оказался бизнесмен из Крыма, - СМИ

Четверг 08 января 2026 13:11
UA EN RU
Владельцем захваченного США танкера Marinera оказался бизнесмен из Крыма, - СМИ Фото: владельцем захваченного США танкера Marinera оказался бизнесмен из Крыма (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Захваченный США нефтяной танкер Marinera (прежнее название - Bella 1) принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новая газета. Европа".

Согласно данным Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮЛ, компания "Буревестмарин" была зарегистрирована в Рязани полгода назад.

Впрочем, похоже, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных в 2025 году вакансий компании, связанных с судоходством.

С 2018 года Бугай также занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", которая занимается торговлей нефтепродуктами.

В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей (49,6 млн долларов), затем выручка очень уменьшилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания получила убытки.

Согласно информации из соцсетей Бугая, в 2008 году он окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.

США задержали танкеры "теневого флота"

Напомним, вчера, 7 января, российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera) было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.

Нефтяной танкер был задержан в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

Позже стало известно, что кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

Оба судна - Bella I и Sophia - в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись в нее.

Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения членам экипажа нефтяного танкера Bella 1, задержанного в Атлантическом океане за нарушение американских санкций.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, захваченный танкер лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Крым теневой флот
