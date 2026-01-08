Владельцем захваченного США танкера Marinera оказался бизнесмен из Крыма, - СМИ

Захваченный США нефтяной танкер Marinera (прежнее название - Bella 1) принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.

Согласно данным Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮЛ, компания "Буревестмарин" была зарегистрирована в Рязани полгода назад.

Впрочем, похоже, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных в 2025 году вакансий компании, связанных с судоходством.

С 2018 года Бугай также занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", которая занимается торговлей нефтепродуктами.

В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей (49,6 млн долларов), затем выручка очень уменьшилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания получила убытки.

Согласно информации из соцсетей Бугая, в 2008 году он окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.