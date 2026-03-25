Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: деталі нового закону
Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого та зруйнованого житла від оплати комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
Закон №13155 щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна підтримали 308 депутатів.
Документ врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України.
Прийнятий закон передбачає:
- скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;
- звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
- визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
- врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.
Відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.
Прийняття закону дозволить:
- забезпечити соціальну справедливість для громадян, житло яких постраждало від війни;
- усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об’єкти;
- впорядкувати механізм фіксації збитків, що стане важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації.
Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше Кабмін розширив список територій для обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Тепер перевірки проводитимуть не лише у зонах бойових дій, а й у населених пунктах, які належать до територій можливих бойових дій у дев’яти областях.