Пільги на комуналку та паливо у 2026 році: хто зможе отримати допомогу
Кабмін продовжив надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для низки соціально вразливих категорій населення на 2026 рік. Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Головне:
- Адресність: Пільги отримають сім'ї, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує поріг податкової соціальної пільги.
- Терміни: Нові правила та перелік категорій діють з 1 січня 2026 року.
- Охоплення: Допомога стосується ветеранів, родин загиблих військових, чорнобильців та осіб з інвалідністю.
Хто матиме право на пільги з 1 січня 2026 року
Згідно з нововведеннями, пільги надаватимуться за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї (у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців) не перевищуватиме величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Пільги можуть отримати військовослужбовці та їхні родини:
- Особи, звільнені з військової служби, які отримали інвалідність під час проходження служби.
- Батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби.
Особи, що постраждали від репресій та Чорнобильської катастрофи:
- Реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами.
- Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ).
- Чоловіки та дружини померлих ліквідаторів, а також опікуни дітей загиблих.
- Дружини (чоловіки) померлих громадян, смерть яких пов’язана з ліквідацією інших ядерних аварій або ядерними випробуваннями (за умови, що вони не одружилися вдруге).
Ветерани та депортовані особи:
- Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови та вдівці померлих ветеранів цих категорій.
- Колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання часів Другої світової війни (включно з дітьми, народженими в цих місцях).
- Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
