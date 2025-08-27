Кабмін розширив перевірки зруйнованих будинків: хто отримає компенсацію
Кабмін України розширив список територій, де проводитимуть обстеження пошкоджених або знищених будинків. Перевірки здійснюватимуть не лише в зонах активних бойових дій, а й у населених пунктах на територіях можливих бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства цифрової трансформації.
Населені пункти, які належать до територій можливих бойових дій, зафіксовані в 175 громадах. Загалом нараховано дев'ять областей з такими територіями: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.
Це території поблизу лінії фронту, на тимчасово окупованих землях та ті, що межують із кордоном Росії. Повний список доступний на сайті уряду.
У Мінцифри стверджують, що таке рішення дозволить значно більшій кількості українців отримати виплати за державною програмою "єВідновлення".
Нещодавно голова уряду Юлія Свириденко повідомила, що на фінансування програми виділено додаткові 4,8 млрд грн. За ці кошти буде видано житлові сертифікати в межах проєкту "HOME: компенсація за знищене житло", які отримають близько 3 700 родин.
Для фіксації руйнувань комісії при органах місцевого самоврядування та військових адміністраціях будуть використосувати: супутникові знімки, фото та відео від власників, а також матеріали, отримані з дронів.
На основі цих даних комісія складатиме акт обстеження, який потім вноситься до Реєстру пошкодженого й знищеного майна.
Зазначимо, що постанову про дистанційне обстеження житла на територіях активних бойових дій уряд затвердив минулого місяця.
Як держава компенсує майнові збитки від війни
Нещодавно стало відомо, що майно кожного п'ятого українця постраждало від війни, про що офіційно заявили в уряді. Водночас цьогоріч 20% населення зазнало майнових втрат через бойові дії.
У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму підтримки прифронтових територій. Її мета не лише відновити інфраструктуру, а й створити умови для повернення постраждалих від війни людей і надати їм можливості для розвитку та нормального життя.
В рамках ініціативи президента Кабмін створив програму "єВідновлення", яка передбачає компенсації за майнові втрати. Однак не всі українці звертаються по допомогу.
Згідно з даними одного з опитувань, третина населення вважає, що у держави під час війни є більш нагальні проблеми, а 25% українців не вірять у можливість реально отримати виплати.
Однак 40% постраждалих все ж подали заявки й третина з них (33%) вже отримали допомогу.