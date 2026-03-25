Владельцев разрушенного жилья освободили от коммуналки: детали нового закона
Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает владельцев поврежденного и разрушенного жилья от оплаты коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Закон №13155 о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества поддержали 308 депутатов.
Документ регулирует вопросы начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины.
Принятый закон предусматривает:
- отмену начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если дом поврежден или разрушен и не может использоваться по назначению;
- освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;
- определение порядка учета убытков, причиненных владельцам недвижимости в результате вооруженной агрессии;
- урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими домами и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращения начисления платежей.
Соответствующие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.
Принятие закона позволит:
- обеспечить социальную справедливость для граждан, жилье которых пострадало от войны;
- устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты;
- упорядочить механизм фиксации убытков, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.
Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Кабмин расширил список территорий для обследования разрушенного и поврежденного жилья. Теперь проверки будут проводить не только в зонах боевых действий, но и в населенных пунктах, которые относятся к территориям возможных боевых действий в девяти областях.