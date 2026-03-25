ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Владельцев разрушенного жилья освободили от коммуналки: детали нового закона

14:54 25.03.2026 Ср
2 мин
Он защищает пострадавших от войны украинцев от несправедливых долгов
aimg Татьяна Степанова
Фото: владельцев разрушенного жилья освободили от уплаты коммуналки (Getty Images)

Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает владельцев поврежденного и разрушенного жилья от оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Закон №13155 о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества поддержали 308 депутатов.

Документ регулирует вопросы начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины.

Принятый закон предусматривает:

  • отмену начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если дом поврежден или разрушен и не может использоваться по назначению;
  • освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;
  • определение порядка учета убытков, причиненных владельцам недвижимости в результате вооруженной агрессии;
  • урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими домами и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращения начисления платежей.

Соответствующие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

Принятие закона позволит:

  • обеспечить социальную справедливость для граждан, жилье которых пострадало от войны;
  • устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты;
  • упорядочить механизм фиксации убытков, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Кабмин расширил список территорий для обследования разрушенного и поврежденного жилья. Теперь проверки будут проводить не только в зонах боевых действий, но и в населенных пунктах, которые относятся к территориям возможных боевых действий в девяти областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Услуги ЖКХ Верховная рада Коммунальные платежи Война в Украине
Новости
Штрафы за парковку теперь будут в "Дії": в каких городах уже работает сервис
Штрафы за парковку теперь будут в "Дії": в каких городах уже работает сервис
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина